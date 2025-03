Sisma Myanmardonna salvata dopo 60 ore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.20 Una donna è stata estratta ancora in vita dalle macerie del Great Wall Hotel crollato a Mandalay, in Myanmar, 60 oreildi venerdì. Lo ha riferito via social l'ambasciata cinese, spiegando che all'operazione diggio, durata cinque ore, hanno preso parte i soccorritori cinesi, russi e locali. Le sue condizioni sono state giudicate stabili. Intanto l'Oms lancia appello urgente per raccogliere 8mln di dollari in sostegno del Myanmar.