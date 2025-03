Thesocialpost.it - Siracusa, si sente male mentre sta cucinando e cade sul fornello: Tommaso Crusca muore carbonizzato

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente domestico ha scosso la comunità di Buccheri, in provincia di, 85 anni, ha perso la vita in circostanze terribili: si sarebbe sentitocucinava,ndo sui fornelli accesi e venendo avvolto dalle fiamme.Indagini in corsoQuando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Ora i Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto per chiarire se il decesso sia stato causato dal malore o dalle gravi ustioni riportate nell’incendio.Il cordoglio del sindacoLa scomparsa di don Masino, come era affettuosamente chiamato in paese, ha lasciato sgomenta l’intera comunità montana. Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, lo ha ricordato con commozione:“Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto.