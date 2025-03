Oasport.it - Sinner scala la classifica delle settimane da n.1. E l’anno si avvicina, certo il sorpasso a Nadal nella striscia consecutiva

Leggi su Oasport.it

Jannikha dato il via da oggi alla sua 43ª settimana da n.1 del mondo (). L’altoatesino, costretto a non giocare fino al 4 maggio (ore 23.59) per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”, sta affrontando un periodo molto particolare della propria carriera. Avendolimitazioni fino al 13 aprile sugli allenamenti, Jannik si è diviso tra attività in palestra per la cura del proprio fisico e altre slegate dal contesto agonistico.Un modo anche per non risentire troppo dal punto di vista mentale della lontananza dai campi, affrontando con le giuste motivazioni gli allenamenti improntati negli aspetti tennistici. Considerando i riscontri che ci sono stati a Miami,non festeggerà solo il raggiungimento al 13° posto dellaalltime (n.) del brasiliano Gustavo Kuerten.