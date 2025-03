Ilveggente.it - Sinner, è finita: zaino in spalla e via da tutti

Jannik, la foto comparsa su Instagram ha la stessa valenza di un annuncio ufficiale: è, stavolta non ci sono davvero più dubbi.In un primo momento, l’ipotesi dell’Arabia Saudita sembrava quella più verosimile. Si vociferava che Jannikfosse diretto proprio lì, presumibilmente a Dubai, dove avrebbe potuto usufruire di strutture estremamente sofisticate e dove avrebbe avuto l’imbarazzo della scelta in termini di potenziali sparring partner., èine via da(AnsaFoto) – Ilveggente.itPoi, tramontata questa idea, si è fatta largo l’ipotesi della Spagna. Alla fine della fiera, però, il numero 1 del mondo ha preferito rimanere a “casa”. Non tra i monti dell’Alto Adige ma a Montecarlo, dove formalmente risiede come la maggior parte dei tennisti del circuito maggiore.