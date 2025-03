Ilnapolista.it - Simone Inzaghi ha più minuti in campo di Douglas Luiz: per lui è in vigore un regolamento a parte

McEnroe pronunciò frasi di ogni genere contro i giudici di sedia (come «non vedi neanche i lacci delle tue scarpe!») ma è ancora ricordato per quella frase del 1981: «You cannot be serious». Almeno nel tennis ad ogni frase sopra le righe corrispondeva un penalty point. Mc Enroe poi vinse quella finale perché era troppo forte. Succede qualcosa di simile all’Inter di. Il suo allenatore è irrequieto, in panchina da mesi è in fase di climax ascendente. Fa sempre peggio. Sbraita con i propri calciatori in frac – che poi pure questo è un tema: i calciatori hanno veramente tempo di curarsi dei suoi rimproveri mentre giocano? – protesta letteralmente per tutte (sì, tutte) le decisioni sfavorevoli. Ogni fallo o rimessa laterale. Poi va in sala stampa e parla dell’Inter comelesa, spesso lamentandosi e creando una tensione controproducente.