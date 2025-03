Ilgiornaleditalia.it - Simest, Regina Corradini D'Arienzo riconfermata per il bis come Amministratore Delegato, utile 2024 verso il raddoppio - ESCLUSIVA

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Pasquale Salzano lascerà la presidenza diper assumere il ruolo di ambasciatore in Marocco a partire da giugno 2025 dopo il via libera ottenuto dal Re; in corsa per la sostituzione, esponenti del mondo della diplomazia e della politica - confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia