Monzatoday.it - Sicuritalia cerca addetti alla sicurezza nelle stazioni: 150 assunzioni (a tempo indeterminato)

Leggi su Monzatoday.it

Lavorare come guardia giurataLombarda., società attiva in Italia nel settore dellae primo fornitore nazionale in ambito ferroviario,150 persone da assumere. La selezione, come annunciato dall’azienda, riguarda guardie giurate da impiegare per la.