Si tratta di una piattaforma on line che introduce indennizzi in tempo reale

Trenitalia si proietta verso il futuro dell’assistenza ai passeggeri con il lancio di un nuovo servizio che rivoluziona il sistema di rimborsi per i viaggiatori di Frecce e Intercity. La, sviluppata in collaborazione con la startup trentina Trakti, consente, infatti, di richiedere e ricevere rimborsi in modo istantaneo in caso di ritardi dei treni. Il servizio, che si chiama di Smart Refund, è già operativo e ha gestito oltre 200mila richieste, con unmedio di elaborazione di appena 25 secondi per pratica. L’Orient Express torna in grande stile: i viaggi di lusso in treno per scoprire l’Italia (e non solo) X Rimborsi istantanei per ritardi: Trenitalia lancia Smart RefundSmart Refund si basa su tecnologie innovative come smart contract e blockchain, che permettono l’elaborazione simultanea di un elevato numero di richieste anche in situazioni critiche o di alto volume.