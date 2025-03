Iodonna.it - Si sono incontrati a Sanremo, poi lei ha iniziato a seguirlo su Instagram. Quando lui le ha detto che aveva fatto il corso di fotografia in carcere, lei... «non ha fatto una piega, era curiosa. È fantastica»

Certi incontri, si sa, poscambiare la vita. Anchesembra tutto perso. Adriano Alia lo sa bene. Oggi è per tutti il fotografo di Bianca Balti ma nel suo passato cispaccio e. Proprio inha preso in mano la sua prima macchina. E lì ha scoperto la passione per lagrazie alla quale ha dato una svolta alla sua vita. «È la mia seconda enorme opportunità», haal Corriere della Sera, raccontando la sua storia. Bianca Balti sfoggia la nuova parrucca dopo la chemio X Leggi anche › Bianca Balti, la fine della chemio e la ricrescita dei capelli Chi è Adriano Alia, il fotografo di Bianca Balti«Pecora nera di una famiglia perbene, padre giornalista, madre stilista.