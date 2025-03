Si separano le strade di Jasmine Paolini e coach Renzo Furlan La n1 d’Italia | 10 anni straordinari ti sono grata

Leggi su Sportface.it

Come un fulmine a ciel sereno, arriva direttamente daun annuncio certamente inaspettato, che per certi versi ha del clamoroso, ovvero quello della fine del rapporto di lavoro con. È stata la stessa numero uno, tramite un post pubblicato sui suoi canali social, a salutare e ringraziareper i 10vissuti insieme sul circuito e chegiunti al termine con il WTA 1000 di Miami che si è appena concluso.2024 BNP Paribas Open(ITA)Photo © Ray GiubiloIl messaggio di“Dopo 10insieme, voglio dire un enorme grazie aper tutto quello che ha fatto per me. Abbiamo fatto un viaggioo, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l’oro olimpico a Parigi.