Si il baby boomer è ancora in testa alle nail art più richieste | ecco perché

Unaart classica e senza tempo, scelta per occasioni importanti, per abitudine, ma anche impreziosita secondo i trend del momento: ilcontinua a essere iltrend più famoso e primo in classifica. La sua semplicità conquista proprio tutti: il bell? Si può realizzare veramente su qualsiasi tipo di unghia. Illas art più richiestaQuestaart prende il nome dalla generazione del dopoguerra (i cosiddetti “s”, ose usato in accezione più negativa). Si ispirano infatti al periodo in cui le unghie curate e naturali erano molto in voga: l’effetto finale è curato ma naturale. Realizzare questa tecnica è semplicissimo, poiché si basa su una transizione graduale tra i due colori (nude e bianco), per creare alla fine un effetto sfumato sofisticato ma discreto.