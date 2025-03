Unlimitednews.it - Si fingono carabinieri per avere soldi e droga, arrestati due romani

ROMA (ITALPRESS) – "Sigarette,, altrimenti vi arrestiamo". Così, duedi 40 e 45 anni, fingendosi, hanno inscenato un controllo in strada nei confronti di cinque ragazzi fermi a bordo della loro auto, minacciandoli di ritorsioni penali nel caso in cui non avessero aderito alla loro singolare richiesta. È accaduto nella zona di Due Ponti. Mentre uno dei giovani, che aveva già avvistato i due uomini mentre si aggiravano con fare sospetto nel vicinato, è riuscito a fuggire, gli aggressori non hanno desistito dal loro intento. Così hanno accerchiato la macchina e si sono scagliati contro gli altri ragazzi presenti nell'abitacolo, aggredendoli con calci e pugni.