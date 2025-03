Ilnapolista.it - Si è rivisto il Napoli di Conte (almeno fin quando c’è stato il centrocampo)

Il ritorno del vero(attaccare e difendere sono la stessa cosa)Il primo tempo di-Milan 2-1 ci ha restituito il vero-di-. Ci ha mostrato di nuovo una squadra fisicamente impetuosa, aggressiva, dai meccanismi tattici ben oliati. E che ha anche buonissime qualità individuali, qualità che il lavoro dell’allenatore finisce per moltiplicare – e non semplicemente sommare in maniera algebrica. Certo, le scelte suicide di Sergio Conceição – ne parleremo diffusamente – hanno aiutato la squadra azzurra, le hanno permesso di difendere con intensità senza doversi guardare troppo alle spalle, di portare molti uomini nella metà campo avversaria.Ma i demeriti del Milan e del suo allenatore vanno di pari passo con ciò che di buono è venuto fuori dal lavoro di. Che, tra l’altro, ha dovuto reinventare completamente la sua squadra a causa dell’improvvisa indisponibilità di McTominay: lo ha confessato lui stesso a Dazn, nel postpartita,ha detto che avrebbe voluto iniziare la gara con Raspadori titolare, col 4-4-2 e con Neres in panchina.