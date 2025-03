Ilfattoquotidiano.it - Si chiamano ‘ova alla Jova’ e il cantante le mangia con una certa libidine: “Paradiso”. Ecco come sono fatte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Queste è la nuova ricetta delle uovaJova“, dice Lorenzo Cherubini mentre le. E leveramente di gran gusto, oseremmo dire con “”. Cosale uovaJova? Su Cooklist.it si legge che la cuoca del, Maria Vittoria Griffoni, le ha introdotte nel menu nel 2018 anche se, in questo caso, c’è una qualche innovazione e lo dice proprio Jovanotti stesso, è “una nuova ricetta”. Unica cosa che sa il toscano è che vengonoal forno: per il resto, dice, chiederechef omoglie Francesca Valiani.E infatti Griffoni racconta: “Il tuorlo dell’uovo, invece di metterlo al centronella ricetta classica, lo sbattiamo, lo montiamo, lo condiamo e lo mettiamo sia sopra sia sotto così da creare la crosta”. Ma ricetta classica di cosa? Delle uova nuvola, una ricetta antica la cui resa non è peròquella delleperché il tuorlo rimane quasi crudo (mentre in quelle cheil, l’effetto ‘nuvola’ è in tutto il piatto).