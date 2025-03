Notizieaudaci.it - Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato in diretta: ‘Mi hai trattato come una pezza da piedi’

La finale del Grande Fratello di lunedì 31 marzo si è trasformata in un momento di forte tensione per. La ballerina, in un confronto senza filtri, ha deciso dire definitivamente la loro relazione in, lasciando tutti senza parole.“Da oggi sono in fase dissociativa nei tuoi confronti. Non ti penserò più.”Con queste parole,ha messo fine alla storia con, sorprendendo pubblico e opinionisti. L’ex tentatore, colpito dall’attacco diretto, ha replicato con amarezza:“Sei stata una giocatrice, buona vita.”Uno sfogo che divide: le critiche di Cesara Buonamici e Beatrice LuzziLe parole dinon hanno lasciato indifferenti le opinioniste del programma. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno espresso perplessità sulla sua decisione, sottolineandola ballerina fosse già stata invitata a riflettere più volte prima di arrivare a una rottura così drastica:“Ti abbiamo più volte invitato a ragionare, ma non ho capito il senso di questa uscita ora.