Tvzap.it - Shaila e Lorenzo, l’amica svela tutto sulla crisi: cosa succede veramente

Personaggi TV. È ormai trascorsa una settimana dall’eliminazione diGatta dalla casa del Grande Fratello, eppure il suo silenzio nei confronti diSpolverato continua a far discutere. L’ex velina, infatti, non ha mai espresso parole di affetto o sostegno per il suo compagno, alimentando i sospetti di unatra i due. Ma c’è un’amica, un ex concorrente che sembra aver capitoè successo.Leggi anche: “Grande Fratello” chiude i battenti: chi sono i finalisti e il favoritoLeggi anche: “Grande Fratello”, crollo improvviso di Helena: Mariavittoria e Jessica la trovano in lacrimeIndizi social e silenezi cripticiGatta ha perso al televoto contro Elena Prestes ed è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello ad un passo dalla finale. In questa settimana ha fatto parlare molto di sé, infatti non ha mai espresso una parola d’affetto o di sostegno nei confronti del suo fidanzatospolverato, ancora concorrente e possibile vincitore dei reality.