Settantacinque anni sul campo, premiato Possenti

TREVIGLIO (Bergamo) È un cronista. Uno di quelli in grado di lasciar parlare i fatti. Un galantuomo che crede in quello che fa. Scoop ne ha collezionati tanti, occupandosi, per più di 70, con la stessa umiltà e la stessa maestria, di episodi di grande cronaca nazionale e di paese, dando voce a entrambi con la stessa dignità. A 90(compiuti da poco), di cui 75 passati a fare il giornalista, Amanzio, bergamasco, collaboratore de Il Giorno dal 1956, anno in cui venne fondato il quotidiano, ha ricevuto un prezioso riconoscimento per la lunga attività svolta nel territorio. Ieri pomeriggio alsportivo di Treviglio, la cittadina di riferimento della Bassa Bergamasca dove vive, è statodal presidente e dal vicepresidente della società calcistica Trevigliese, Luigi Resmini e Giuseppe Redaelli, che in questo modo hanno voluto ricordare il primo articolo scritto dail 24 ottobre 1950: la cronaca per l’Eco di Bergamo di una partita di calcio tra il Vimercate e la Trevigliese.