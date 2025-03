Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "D». Tau sbanca Prato. Motti match-winner

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 Tau ALTOPASCIO 2(3-4-1-2): Gariti; Videtta (65’ Magazzù), Galliani, Diana; Limberti, Azizi (54’ Iuliano), Mazza (70’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Barbuti (54’ Remedi), Pereira Lopez (54’ Cozzari). (A disp.: Caroti, Ciavarelli, Conson, Giusti). All.: Mariotti. TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Barsi, Meucci, Biagioni, Sichi (65’ Manetti); Bernardini, Atzeni (75’ Lombardo), Zanon; Bartelloni (54’ Bruzzo),(88’ Negro); Carcani (70’ Andolfi). (A disp.: Pierallini, Ivani, Belluomini, Lombardo, Grossi). All.: Venturi. Arbitro: Abou El Ella di Milano (assistenti: Mascia di Cagliari e Cordeddu di Cagliari). Reti:53’ (rigore) e 85’. Note: ammoniti Galliani, Atzeni, Gariti, Magazzù; recupero: 1’ pt, 5’ st; Circa 300 spettatori.- Colpo al "Lungobisenzio" per il Tau che affossa il