Serie C, ufficializzate le date di playoff e playout

Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega Pro ha ufficializzato ledi. Gli spareggi per essere promossi inB inizieranno il 4 maggio per concludersi il 7 giugno con la finale di ritorno. Un vero e proprio campionato a parte dove si sfideranno 28 squadre per l'unico ulteriore posto in palio per accedere allaCadetta. I, invece, si disputeranno il 10 e 17 maggio con gare di andata e ritorno. Si rende noto il calendario della Fase Finale del CampionatoC NOW per lastagione sportiva 2024-2025:PLAY OFFFASE PLAY OFF DEL GIRONE1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 20252° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025FASE PLAY OFF NAZIONALE1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 20251° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 20252° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 20252° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025FINAL FOURSemifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025PLAY OUTGara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025