Feedpress.me - Serie C, ecco il calendario completo di playoff e playout. In corsa Crotone e Messina

Leggi su Feedpress.me

La Lega Pro ha pubblicato ildella fase finale del CampionatoC NOW per la stagione sportiva 2024-2025 . Inper i play-off c'è il, mentre il, se il campionato fosse finito ieri, è nei play-out. PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno - Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025 2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025 FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno -.