Messinatoday.it - Serie B, la Ssd Unime batte il Circolo Villani San Prisco e si conferma in zona playoff

Prima vittoria per la Ssdnel girone di ritorno del campionato diB di pallanuoto. La squadra messinese si è imposta per 14-5 in casa delSan, tornando al terzo posto in graduatoria e, soprattutto, rafforzando il piazzamento nei. Gli “universitari”.