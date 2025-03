Inter-news.it - Serie A, ufficiali le date del Campionato 2025-2026: quando inizia e quando finisce

IldiA è giunto in una fase calda, con Inter e Napoli separate da soli tre punti a nove giornate dal termine. In questo scenario, la Lega ha comunicato ledella prossima stagione. LE– La LegaA hazzato la data d'inizio e quella di chiusura del. Rispetto a quello ancora in corso, il cui inizio è avvenuto il 17 agosto 2024 e la cui fine è stata fissata per il 25 maggio, il prossimoavrà la sua alba il 24 agosto(con gli anticipi previsti il 23) e il suo tramonto il weekend del 24 maggio. Una decisione, quest'ultima, che consente alle società italiane di disporre di una settimana in più per poter definire le proprie rose in estate.