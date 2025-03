Serieanews.com - Serie A, risultati domenicali della 30ma giornata: cade l’Atalanta, il Napoli risponde all’Inter

Leggi su Serieanews.com

InA la domenicaha visto scendere in campo le prime treclasse: ecco com’è andata anche nella sfida a distanza per il titoloA,, ilAnewsLa domenicadiA si è decisamente infiammata con le big in campo. Se sabato abbiamo assistito soprattutto alla lotta Champions, ieri è toccato alle prime treclasse, impegnate in una sfida a distanza per la lotta scudetto.Cagliari-Monza 3-0: brianzoli quasi in BIl Cagliari torna al successo e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. I sardi sono ora a quota 29, +6 sull’Empoli terz’ultimo. Ad un passo dalla B, invece, il Monza ultimo con 15 punti. Dopo un primo tempo in cui i sardi incontrano anche difficoltà nel sbloccare la gara, nel secondo si scatenano.