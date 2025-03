Rompipallone.it - Serie A, nessuno come il Napoli: da primato in una speciale categoria

InA c’è una classifica dove ilè primo per distacco:gli azzurri di Antonio Conte, il dato è eloquenteIlieri ha battuto con il punteggio di 2-1 il Milan ed è rimasto in scia all’Inter. Tre i punti che distanziano le due squadre con i partenopei che credono ecallo scudetto,spiegato da Conte. insomma, un vero e proprio rush finale che durerà otto partite e soprattutto coinvolgerà solo due squadre, essendo l’Atalanta ormai tagliata fuori dopo la sconfitta contro la Fiorentina.Un finale di stagione che entusiasmerà i calciofili italiani, merito anche e soprattutto della formazione di Antonio Conte, la vera rivelazione di questo torneo. Basti pensare che i partenopei rispetto alla scorsa stagione abbiano ben 19 punti in più, vero e proprio record.