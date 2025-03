Lapresse.it - Serie A, Lazio-Torino 1-1: si allontana la zona Champions per i biancocelesti

Laviene frenata dale vedersi il quarto posto. La formazione di Baroni, reduce dal pesante ko con il Bologna, non va oltre l’1-1 contro i granata nel posticipo dell’Olimpico, valido per la 30/a giornata diA. Le reti nella ripresa. I padroni di casa sbloccano il risultato al 57? con un destro di Marusic. Nel finale il Toro trova il pari con Gineitis, che insacca su assist di Biraghi (82?). In classificasale a quota 52, in coabitazione con i giallorossi, con un distacco di 4 punti dal Bologna. La squadra di Vanoli allunga la striscia di risultati utili raggiungendo quota 39.