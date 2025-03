Spazionapoli.it - Serie A, Lazio e Torino chiudono la 30esima giornata: come cambia la classifica – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

Da pochissimi minuti si è chiusa la trentesimadiA. Di seguito tutti imenti indopo l’ennesimo weekend di calcio italiano. LadiA è giunta al termine. Nellaodierna, ci son stati due posticipi che hanno modificato ulteriormente ladopo quanto accaduto nel weekend. Le modifiche son diverse, anche se in vetta non èto nulla visto lo scontro sempre più ferrato tra Inter e Napoli, con l’Atalanta che è ormai sempre più lontana.termina in parità: la nuovadellaATermina anche il lunedì di calcio italiano. Dopo quanto accaduto nell’ultimo weekend, c’era molta attesa per i posticipi in programma oggi. Infatti, sono andate in scena due sfide: Hellas Verona-Parma e. Entrambe le gare si sono concluse sul punteggio di parità: la prima a reti bianche, mentre la seconda sull’1-1.