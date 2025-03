Sport.quotidiano.net - Serie a femminile. Due gol in recupero. È delirio Inter nel derby d’Italia. La Roma resta dietro

Folleall’Arena Civica. L’vince 3-2 in rimonta sulla Juventus. Le nerazzurre subiscono il gol dell’1-2 a tre minuti dal 90’, ma nella ribaltano trovando tre punti pesantissimi. Le ragazze di Piovani accorciano a -7 sulla Juventus capolista (anche se a quattro gare dal termine lo Scudetto pare comunque un’utopia) e soprattutto salgono a +7 sulla Fiorentina quarta in classifica. La prima storica qualificazione in Champions è sempre più vicina. La gara fatica ad accendersi e solo al 23’ la Juventus sfiora il gol con Cantore. Tra il 28’ e il 32’ è invece l’ad avere una doppia grande occasione. Prima il destro di Detruyer alto di un nulla, poi la clamorosa traversa di Serturini. Il finale però è tutto bianconero. E al 45’ la capolista sblocca il match: punizione beffarda di Brighton, Beccari tocca quanto basta di testa e il pallone si spegne in porta.