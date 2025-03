Spazionapoli.it - Serie A, comunicate le date del 2025/2026: quando inizierà e finirà il campionato

La LegaA ha comunicato ufficialmente ledi inizio e fine della: il comunicato ufficiale.Si appresta oramai a terminare questaA,mancano oramai otto giornate alla fine di questo. Ancora sono da decidere tanti verdetti, a partire da una lotta Scudetto che è ancora apertissima fra Napoli e Inter. La squadra in vantaggio in questo momento è quella nerazzurra, ma i soli 3 punti di margine lasciano pensare ad una rincorsa verso il titolo tutt’altro che finita.Nel frattempo, incominciano ad emergere i primi dettagli sulla: la LegaA ha comunicato in questi minuti leufficiali di inizio e fine del prossimo, leufficialiLa comunicazione è arrivata con un breve comunicato ufficiale in cui sono statele duedi riferimento:“A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che ildiA Eniliveavrà inizio domenica 24 agosto(con anticipi il 23 agosto) e si concluderà domenica 24 maggio?.