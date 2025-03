Rompipallone.it - Serie A, arriva l’annuncio ufficiale: è stato deciso così!

La LegaA, a giornata ancora da concludersi, ha reso pubblica una notizia importantissima: ecco di cosa si trattaStiamo vivendo uno dei campionati diA più interessanti degli ultimi anni. Per quanto riguarda lo scontro Scudetto, Inter e Napoli continuano a darsi battaglia mentre l’Atalanta, perdendo contro la Fiorentina, ha di conseguenza fatto più di un passo indietro nella corsa al tricolore.A,: è! (Lapresse) – rompipallone.itLa Dea se la dovrà vedere con Bologna, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio e Milan per un posto in Champions League, anche se naturalmente rossoneri partono ben distanti dalle altre squadre e hanno come obiettivo attuale innanzitutto assicurarsi un posto in Europa.Per quanto riguarda la salvezza, il Monza è a -10 dal Lecce virtualmente salvo, intervallate da Venezia e Empoli rispettivamente a 20 e 23 punti rispetto ai 25 dei pugliesi e ai 20 del biancorossi.