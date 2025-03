Rompipallone.it - Serie A, arriva Arda Guler: il sostituto dice addio al Milan

Leggi su Rompipallone.it

Il futuro diè sempre più vicino allaA: ilsaluta ilal Real Madrid per un’operazione da molti milioniIldeve gure avanti e per farlo ci si aspetta una sessione estiva di calciomercato roboante da parte dei rossoneri. Tutto partirà dall’arrivo del direttore sportivo e del nuovo allenatore, poi la rivoluzione toccherà anche la squadra con diversi big che potrebbero andare via e altrire.Resta molta incertezza sui big che hanno segnato il ciclo precedente. Interpreti come Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao hanno deluso in questa stagione e con la giusta offerta potrebbero andare via, soprattutto il terzino che è sempre più lontano dal rinnovo di contratto. Diversi cambiamenti, però, potrebbero esserci sulla trequarti con un nome che resta caldo per i rossoneri.