Serie A 30 turno | H Verona-Parma 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.30 Esce il pari al Bentegodi (0-0), risultato che porta ila quota 30 col Como (+7 dal terz'ultimo posto) e tiene il(26 punti) in zona più calda. Pronti, via e subito traversa Mosquera sugli sviluppi di un angolo (2'). Sfila di poco a lato il destro di Almqvist, imprecisi i tentativi di Sarr e Sohm. Pericolosi nel finale di tempo Mosquera e Bonny.Equilibrio in campo.Ripresa.Man perde l'attimo su una bella ripartenza, Montipò vola sulla stoccata di Ondrejka da fuori ed è reattivo su Camara al 93' Alta la capocciata finale di Tengstedt.