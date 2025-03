Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “LA NAPOLI DEL COMMISSARIO RICCIARDI. VIAGGIO ILLUSTRATO” di Maurizio De Giovanni

Le dimore sfarzose e i bassi edifici fatiscenti, i luoghi in cui si muovono vittime e colpevoli, le strade, le piazze, i monumenti, i luoghi densi di umanità di diversa estrazione, dalla Galleria Umberto I a Piazza Municipio, dal Rione della Sanità alla Salita Capodimonte. sono questi alcuni dei luoghi di, “una città fatta a strati come una cipolla”, come spiegade. Ed è proprio per raccontare questi luoghi e le storie che vi si intrecciano che debutta in libreria e fumetteria dall’11 aprile LADELdide.Il volume èunspeciale in una città affascinante e ricca di contraddizioni; nel cuore del centro storico di, fra luoghi ancora oggi visitabili che costituiscono per i lettori un itinerario speciale.