Dilei.it - Serena Mollicone: un giallo più lungo della vita della stessa vittima

Leggi su Dilei.it

La vicenda diè una delle più drammatiche e complessecronaca nera italiana. La giovane, appena 18enne, scomparve il 1º giugno 2001 ad Arce, un piccolo comune in provincia di Frosinone. Dopo due giorni di ricerche, il suo corpo venne ritrovato in un bosco vicino ad Anitrella, con segni evidenti di violenza. Per anni il caso è rimasto avvolto nel mistero, tra indagini, ipotesi e depistaggi, fino alla recente riapertura del processo che ha nuovamente acceso i riflettori sulla sua tragica fine.La Scomparsa e il Ritrovamentoera una ragazza solare e determinata, prossima alla maturità e con sogni per il futuro. La mattina del 1º giugno 2001 uscì di casa per recarsi dal dentista, ma non fece mai ritorno. Due giorni dopo, il suo corpo venne rinvenuto in un bosco con un sacchetto di plastica legato intorno alla testa e le mani legate dietro la schiena con del nastro adesivo.