Dilei.it - Serena Garitta confessa: “Ho vinto 220mila euro al GF, ma li ho spesi tutti”

Leggi su Dilei.it

Nel 2004 ha conquistato il cuore del pubblico italiano vincendo una delle edizioni più amate del Grande Fratello. A venticinque anni,si ritrovava catapultata dalla sua Genova alla notorietà televisiva, con in tasca un premio da. Oggi, vent’anni dopo,torna a parlare di quell’esperienza con ironia e sincerità disarmanti: “Li ho buttati via” – hato nell’intervista rilasciata a Leggo – “Non so gestire i soldi nemmeno ora. Ma mi piace vivere bene”.Da Alice nel Paese delle Meraviglie al cuore della TVlo dice con una risata che profuma di autoironia e verità: si sentiva “Alice nel Paese delle Meraviglie” quando varcò la porta rossa del Grande Fratello. A 25 anni, in una fase che lei stessa definisce “post adolescenziale”, era molto diversa dalle ragazze di oggi: “Le 25enni di oggi sono più consapevoli, più strutturate.