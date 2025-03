Tpi.it - Serena Garitta: “Al GF ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Noi eravamo più autentici”

“A volte ho pensato che forse sarebbe stato meglio avere una vita più più lineare e solida. Però a me è andata bene. Sono vent’anni che vivo di televisione e non sono mai stata senza lavoro. Magari non ho fatto l’exploit, non sono arrivata a presentare Domenica In, però la tv è diventata il mio lavoro. A 15 anni sognavo di fare la giornalista sportiva e ora lavoro a Sky Sport, anche se non conduco un programma sportivo”. Lo dice Serene, 46 anni, vincitrice del Grande Fratello 2004, in un’intervista a Leggo.“Io hoe li ho”, ricorda l’ex concorrente genovese. “Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l’ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l’ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte.