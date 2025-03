Brindisireport.it - Serata nera per la Dinamo Brindisi: la Viola Reggio Calabria dilaga al PalaCalafiore

Leggi su Brindisireport.it

da dimenticare per lache esce sconfitta dalcon un netto 84 - 59 contro la Redel. Un match senza storia, con i padroni di casa in controllo fin dalle prime battute e capaci di imporre il proprio ritmo per tutta la gara.Coach.