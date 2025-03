Ilrestodelcarlino.it - Senzatetto a Bologna, Madrid: “Separazioni e sfratti, anche tanti italiani finiscono in strada”

, 31 marzo 2025 –è una città che ha sempre offerto molto dal punto di vista dell’accoglienza e dell’integrazione. E regalaun riparo naturale dalle intemperie: 62 chilometri di portici (40 solo nel centro storico). Mettendocila crisi economica, meccanismi di esclusione per richiedenti asilo non vulnerabili per accedere a percorsi di integrazione (Decreto Cutro, d.l. 20/2023) e il post Covid, il numero dei senza fissa dimora risulta in crescita. Matilde, assessora comunale al Welfare, dice di più: "Ci sonotante persone che arrivano da altre città, vengono qui per cercare un lavoro e provano a risparmiare, in alcuni casi dormendo per esempio in automobile. Ma a pesare in modo consistente sono gliche coincidono spesso con la perdita dell’occupazione e ledifficili, spesso accompagnate poi a una mancanza di una rete di sostegno".