Senza Sangue | Il trailer del film scritto e diretto da Angelina Jolie

Vision Distribution e Fremantle hanno diffuso ildi, ildain arrivo in sala dal 10 aprile.Ispirato al romanzo omonimo di Alessandro Baricco, edito in Italia da Feltrinelli, il nuovo drammadasi appresta a fare il suo esordio nelle nostre sale, ma intanto si mostra al pubblico della rete con il primo intensoporta in sala una storia di vendetta raccontata attraverso due finestre temporali differenti, carica di tensione ed interpretata da due attori di grande talento quali Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:Siamo all’inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera.