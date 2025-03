Iltempo.it - "Sentenza politica", Le Pen punta il dito contro i giudici e denuncia: "Pratiche da regime"

È stata "una decisione", "per impedirmi di candidarmi alle elezioni presidenziali". Marine Le Pen parla una intervista in diretta a Tf1 e parla senza mezzi termini di violazione dello Stato di diritto in merito alladel tribunale di Parigi che ha dichiarato lei e altri 8 eurodeputati di Rassemblement National colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. "Lo stato di diritto è stato completamente violato perché impedisce un ricorso effettivo, che è un diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo". Lo ha detto la leader di Rn dichiarata ineleggibile alle prossime elezioni presidenziali. "Farò appello "il più presto possibile", è "un giorno nefasto" per "tutti coloro che sono legati alla democrazia e allo Stato di diritto", ha detto Le Pen che annuncia appello "perché sono innocente", ha spiegato, "idi primo grado possono sbagliarsi.