Ilfattoquotidiano.it - Sempre più italiani in fuga: espatri aumentati del 20% rispetto al 2024. Mai così tanti negli anni Duemila

L’Italia continua a perdere cittadini, che decidono di andare all’estero in cerca di un lavoro soddisfacente e di un welfare migliore, per conquistare la propria indipendenza senza dovere dipendere – come spesso accade nel nostro Paese – dal patrimonio lasciato dalle generazioni precedenti. E sperimentando una buona qualità di vita. I dati dell’Istat confermano una tendenza ormai in atto da, ma i numeri certificano un aumento che è il valore più elevato finora osservato. Le emigrazioni per l’estero nelsono aumentate del 20,5% e passanoda 158mila del 2023 a poco meno di 191mila. Un aumento che è dovuto esclusivamente all’impennata didi cittadini(156mila, +36,5%al 2023) che si dirigono prevalentemente in Germania (12,8%), Spagna (12,1%) e Regno Unito (11,9%), mentre circa il 23% delle emigrazioni dei cittadini stranieri è riconducibile al rientro in patria dei cittadini romeni.