Cultweb.it - Selena, 30 anni fa la morte della cantante cha ha ispirato il pop latino (e Jennifer Lopez)

Il 31 marzo 1995 il mondomusica perde una delle sue stelle più brillanti:Quintanilla. Laha solo 23quando perde la vita è tragicamente per mano di Yolanda Saldívar, ex presidente del suo fan club e responsabilegestione delle sue boutique di abbigliamento. Nonostante questo, però, il suo impatto sulla musica latina e sul pop mondiale continua ancora oggi a trent’di distanza., infatti, non è stata solo una, ma, soprattutto, un fenomeno culturale.Nata in Texas da una famiglia di origini messicane, la sua carriera inizia da giovanissima, guidata dalla passione del padre per la musica Tejano. Con il gruppoy Los Dinos, conquista il pubblicomixando cumbia, ranchera e pop e diventando, così, la regina incontrastata del genere.