Ilgiorno.it - Segrate contro le mafie. I genitori di Dodò e l’appello ai ragazzi:: "State dalla parte giusta"

, schieratevi. Lo Stato siamo noi: ognuno può e deve fare la sua, a favore della legalità". Questoche hanno voluto lanciare ai giovani, ma non solo, Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele,di Domenico "", unno di 11 anni morto in un agguato mafioso 16 anni fa, in provincia di Crotone. Nell’ambito dell’iniziativa anti-mafia "Bracciate di memoria", ospitata nel pomeriggio di ieri alla piscina comunale di, Francesca e Giovanni hanno ripercorso l’atroce scomparsa del loro unico figlio, ferito durante una sparatoria il 25 giugno 2009 e spirato il 20 settembre dello stesso anno, dopo 85 giorni di agonia.si trovava col padre in un campo da calcio dove adulti e bambini giocavano a pallone, quando fecero irruzione due killer incaricati di uccidere Gabriele Marrazzo, esponente della mala locale.