.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio prova l’allungo, la vittoria di Jesi potrebbe risultare determinante

Leggi su .com

La rete di Moreschi prima del triplice fischio finale è un segnale. Alle spalle si sgomita per conquistare la migliore posizione. Il Loreto vede il traguardo, il pari tra Sarnano e Cingolana SF è tutto a favore del Ripe San GinesioVALLESINA, 31 marzo 2025 – Quando si esce da una partita dove il risultato è stato sempre incerto e dove gli avversari, seppur sconfitti, avrebbero meritato miglior sorte.Gianmarco MoreschiQuando il gol dei tre punti, quello di Moreschi che ha ribattuto in rete una palla respinta dalla traversa, arriva all’ultimo minuto di recupero prima del triplice fischio finale, il segnale è di quelli che fanno guardare al futuro con ottimismo e fiducia.Questo si respira in casa Leche sabato è passato al San Sebastiano: “Abbiamo superato uno scoglio durissimo” ci dice ilconsulente tecnico del club Valerio Maccioni “l’Aurora, ha giocato una grande partita.