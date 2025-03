Ilnapolista.it - Se segna Lukaku, il Napoli vince: 11 reti senza doppiette e 11 vittorie (Gazzetta)

Se, il: 11e 11)Anche lacelebra i 400 gol in carriera del centravanti belga.Big Rom, zitto zitto, ha messo a segno l’undicesima rete del suo campionato, confermando ciò che ormai è diventata una regola in questo torneo. Se lui, il: 11e 11è l’uomo della speranza, il totem a cuisi affida per questa mini-corsa di 8 tappe. In Belgio ha riscritto la storia della nazionale, con gli 88 centri che ne fanno il miglior marcatore di sempre e che sono la base delle sue 400in carriera. In Italia ha riportato il titolo all’Inter dopo 11 anni di attesa. Al Maradona il ricordo è più recente, ma Romelu vorrebbe provare l’effetto che fa. Altro che caroselli in motorino come a Milano, potrebbe essere la festa più incredibile della sua vita.