Se non fermeremo le emissioni sarà caos climatico | il nuovo libro di Luca Mercalli sfata le fake news meteorologiche

“Il clima recente veramente sano? È stato forse solo quello della Belle Époque, cioè quello della prima metà del Novecento: fino ad allora, la storia italiana è stata caratterizzata da alluvioni, freddo intenso, siccità, bastava mezzo grado di temperatura per causare eventi estremi con forte impatto sulla società, anche perché non esistevano la tecnologie e i trasporti globali. Dopo la Seconda guerra mondiale, invece, si può dire che è iniziato l’Antropocene”., climatologo, divulgatore scientifico, presidente della Società Meteorologica Italiana, ha appena dato alle stampe il suo Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale (Einaudi). Uno studio durato alcuni anni in cuiha lavorato, intrecciandoli e confrontandoli, da un lato “gli archivi culturali – le tracce che ci sono rimaste nelle opere più varie della letteratura, esplicite ma non sempre vere (l’annalistica, le cronache storiche, i documenti notarili che riportavano di come la popolazione fosse esonerata dal pagare le tasse dopo un alluvione); dall’altro, i dati di tipo biogeochimico: i pollini fossili, gli anelli di accrescimento degli alberi, le variazioni dei ghiacciai, i sedimenti lacustri, le torbiere, le grotte, le stalattiti”.