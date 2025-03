Sololaroma.it - “Scusate se sembro spento”, Frattesi lancia un messaggio? Roma in agguato

Leggi su Sololaroma.it

C’è la Juventus all’orizzonte, una nuova prova, tosta e cruciale come non mai, che ladovrà affrontare consapevole della grande rimonta che sta materializzando e con la voglia di andarsi a prendere quella Champions League insperata fino a poco tempo fa. Le questioni extra campo però catalizzano l’attenzione nella capitale, tanto sul nuovo allenatore, con novità direttamente da Angelo Mangiate su Pioli e non solo, quanto sul calciomercato, già d’attualità. Rischia di tornare in auge il nome di Davide, un giocatore che con i giallorossi potrebbe avere un conto ancora aperto.Già nei giorni scorsi si era tornato a parlare di lui e dei suoi malumori all’Inter, per un giocatore che, in quasi due anni, non è riuscito a scalzare i titolari. Contro l’Udinese però una chance da titolare, decisamente ben sfruttata dal centrocampista, soprattutto con il gol del raddoppio che si è rivelato poi decisivo per la vittoria dei nerazzurri.