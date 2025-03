Lapresse.it - Scuola intitolata a Sammy Basso a Montenero di Bisaccia: svelata la targa

Unain provincia di Campoè stata. Presenti alla cerimonia che si è tenuta all’istituto omnicomprensivo didianche i genitori del giovane attivista affetto da progeria, morto lo scorso ottobre all’età di 28 anni. Laura Lucchin e Amerigoerano visibilmente emozionati. “Portiamo avanti il suo sogno: trovare una cura per la progeria”, ha detto il padre., la cerimoniaIl maltempo, con allerta gialla e pioggia insistente su tutta la regione, ha costretto gli organizzatori a modificare il programma iniziale della cerimonia che si è tenuta all’interno della sala consiliare del Comune e non più in piazza Giovanni XXIII. Alla cerimonia ha partecipato, in videocollegamento anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.