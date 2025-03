Amica.it - Scultorei, preziosi, arty, sorprendono sulle it bag della nuova stagione

Le it bag sono solite conquistare il pubblico per le loro forme uniche, le texture interessanti e i colori in linea con le tendenze. Ma a volta sono anche dei dettagli a diventare protagonisti e a rubare la scena a tutto il resto. Un trend che sembra aver preso il sopravvento ultimamente. In particolare non si può non parlare delle borse con manici scultura. Per la primavera 2025 sembrano essere dappertutto e avere creato unacategoria a sé stante. E se alcune sono dichiaratamente da sera, nella maggior parte dei casi si tratta di modelli che, al di là del manico gioiello, hanno forme minimali in pellami lisci e dai colori passepartout. Quindi perfetti anche per essere indossati di giorno.