Scrivete alla lavangna ‘Zeta’ … come Zingaro | in Italia 180mila persone rom e sinti

“Infine scriviamo a lettera z.. Vedete questa immagine di donna trasandata, vestita male, che vive in un campo? Ecco questa è una zingara. Dunque Zetazingara. Avanti bambini”. Ma c’è un alunno che non esegue l’ordine impartito dmaestra, che sta spiegando l’alfabetono ai bambini di una classe prima primaria. Non scrive. Si rifiuta. E quando la maestra indicaclasse l’immagine della donna trasandata per agevolare in loro la memorizzazione della lettera dell’alfabeto in questione, si avvia un dibattito spontaneo tra i bambini durante il quale si moltiplicano frasi colme di stereotipi, certo non simpatiche., con gli zingari delinquenti o che rubano i bambini. Il bambino scoppia a piangere: “Quella cosa non la scrivo – protesta lui tra le lacrime – quella parola è una parolaccia”.