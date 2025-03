Ilrestodelcarlino.it - Scritte choc degli ultras sui muri: "Antisemitismo, razzismo e insulti non rappresentano i veri tifosi"

antisemite e razziste, messaggi di morte evari nonminimamente la civiltà del tifo granata e di Reggio Emilia". Il comitato cittadino del Pd condanna gli striscioni e leapparse su alcuninei pressi del cavalcavia che porta allo stadio, ad operadella Reggiana durante il corteo di protesta contro il Sassuolo di sabato pomeriggio e per manifestare il dissenso alla mancata inversione delle curve nel derby. Già al mattino la Digos aveva rimosso gli striscioni che inneggiavano alla morte dell’ad del club neroverde Giovanni Carnevali, ma contro di lui sono apparse anchecon bombolette spray sui. Ma non si sono fermate a questo. "Baby gang e Mapei come gli ebrei", si legge su un’altra parete, in riferimento anche alla guerriglia di un mese fa con i ‘maranza’ fuori dai Petali.